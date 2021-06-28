Становится все более очевидным, что главным геополитическим соперником в Европе для России являются не США, а Британия, что подтверждает инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

В среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму в 19 км от берега. После нескольких предупредительных выстрелов сторожевого катера Пограничной службы ФСБ, а также проведенного Су-24М бомбометания четырех авиабомб ОФАБ-250 по курсу движения эсминца Defender покинул российские территориальные воды.

В воскресенье, 28 июня, телеканал BBC сообщил, что в его распоряжении оказались секретные документы о скандальном проходе эсминца, которые были найдены на автобусной остановке в графстве Кент еще 22 июня. Среди бумаг был секретный документ, содержащий подробности о маршруте следования HMS Defender.

Также в документе сказано, что вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.

- Руслан, какова, на ваш взгляд, была цель данного инцидента?

— Начинается старая добрая классическая Большая игра между Российской империей и Британской империей — ничего нового за последние 100 лет. Мы же понимаем, что один Defender не мог нанести какой-то урон Черноморскому флоту России, да и для вскрытия, например, противокорабельной или противолодочной системы этого маловато будет.

Скорее, таким образом британцы показали, что на Черном море собираются доминировать они, а не Соединенные Штаты Америки. Там же еще американские корабли собираются заходить в Черное море.

- То есть это также сигнал США?

— Конечно. Дело в том, что англичане очень разозлились на свою политическую заокеанскую внучку с началом «сосисочной войны», где администрация [Джо] Байдена заняла позицию Европы, и вот сейчас будут немножко демонстрировать, что не надо игнорировать нашу точку зрения. Я думаю, это будет не только Черное море. Я думаю, это еще и в Афганистане будет посредством Турции, это будет в Прибалтике. Начинаем наблюдать глобальные эпические картины, а не локальные.

А то, что народу вбросили, что они забыли документы, хи-хи, ха-ха — это информационное сопровождение. На самом деле ситуация не такая смешная, как может показаться.

- К чему вообще была вся эта история с документами на остановке?

— История с документами возникла потому, что начали в этой всей версии вылезать острые царапающие углы, несостыковки, и теперь весь народ говорит о том, как Петров с Бошировым (Александр Петров и Руслан Боширов известны по событиям с отравлением в британском Солсбери. — Ред.) украли документы и оставили их на остановке. Все смеются, хихикают, но от сути вопроса ушли. Потому что документы по полету [заместителя Гитлера по делам нацистской партии Рудольфа] Гесса, который был в мае 1941 года, до сих пор засекречены — почему-то их никто не теряет?

Секретные планы крымской провокации британского флота обнаружили на автобусной остановке © REUTERS, Sergey Smolentsev Ангелы] Меркель, и у [президента Франции Эммануэля] Макрона — если полоснет там, понятно же, что зацепит Европу. Плюс теперь ни о какой встрече [президента РФ Владимира] Путина с саммитом ЕС речи быть не может.

- В плане отношений с Европой эта история нанесла России больше вреда или пользы?

— Вы вынуждаете меня перевернуть доску и сыграть за черных — попробую. По большому счету сейчас для нынешней России битва за Европу (а Европа — это Германия и Франция) гораздо важнее, чем даже отношения с администрацией Байдена, потому что администрации США приходят и уходят, а Европа остается. И Европа, по-моему, сейчас третий торгово-экономический партнер России после Китая и США.

Европа уже перешла болевой порог, когда можно вслух сказать, что мы можем снять санкции вопреки своим собственным идеологическим и политическим убеждениям, но в этом смысле глобальный геополитический конкурент в Европе — это не Соединенные Штаты и Байден, это Британия. Британию обычно все недооценивали, а ведь она, не будем забывать, мировой центр масонства, это сити, который почти не уступает Уолл-стрит, это знаменитая британская разведка, которая уже 300 лет плетет такие сети, что воет вся Европа.

Поэтому, с одной стороны, есть тактическое понимание того, что да, нам выгодно ослабить Европу, с другой — есть понимание того, что началась Большая игра и главным конкурентом России вместо Соединенных Штатов будет Британия. США будут медленно погружаться во внутренние проблемы, а страна, которая слаба изнутри, не может быть сильной на внешней арене. Поздний Советский Союз не даст соврать.

Поэтому для России сейчас крайне важно быстренько решить все конфликты на постсоветском пространстве, то есть провести переосмысление Беловежских соглашений, а для этого необходимо сделать смену элит. Я так понимаю, судя по первому списку «Единой России», у вас понемножку процесс пошел.

Те изменения, которые сейчас идут в России, должны быть, на мой субъективный взгляд, заточены на гармонизацию советского пространства, и здесь эпоха [помощника президента РФ Владислава] Суркова, которая была у вас 13 лет, немножко боком вылезает, потому что даже с Белоруссией каких-то глобальных перемог нет — [президент Белоруссии Лукашенко] Александр Григорьевич как петлял, так и петляет. Для России, на мой взгляд, это ключевая предпосылка к Большой игре.

Сергей Марков: Затеяв провокацию с эсминцем, Джонсон решил свою основную задачу © РИА Новости, Нина Зотина - Был ли тут со стороны Британии тогда и сигнал Киеву, особенно на фоне разговоров об украино-британско-турецком треугольнике?

— Я его первым у нас озвучил, на меня год назад смотрели, как на идиота. Да, Британия строит этот треугольник, но это одна из конструкций, плюс Прибалтика. Если внимательно посмотрите на процессы, которые сейчас идут в Прибалтике, то они уже больше пробританские, чем проамериканские.

- Получается, этот инцидент с эсминцем послал сразу несколько сигналов по разным направлениям?

— Британцы никогда не делают что-то просто так: если они что-то делают, значит, у них есть определенный план и они будут по этому плану действовать. И я не уверен, что это план на год, два, пять, это может быть план на 10, 15, 20 лет. Поэтому здесь России, я еще раз повторюсь, надо переосмыслить процессы на постсоветском пространстве, потому что Британия — это доки стратегии непрямых действий. Растянуть силы противника на периферию — в этом они мастера.

Поэтому вашей элите надо серьезно переосмыслить этот вызов. Это не Байден, который сегодня маразматик, а завтра клевый пацан. Это системность, это искусство манипуляции, это горизонт планирования. Я, когда понял, что британцы строят ось, понял, что это очень серьезно: и [президент Турции Реджеп] Эрдоган сейчас сидит на растяжке, и у Киева сейчас реально стратегический партнер в политическом смысле — это Британия. Я думаю, они приложат максимум усилий, чтобы этот треугольник из геометрической фигуры превратился в политический альянс.