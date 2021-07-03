Белорусы, русские и украинцы являются одним народом и одной этнической суперобщностью. Но поскольку есть разные государства, то государства формируют политическую идентичность и политическую нацию. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом. В качестве примера он привел Израиль, куда съезжаются евреи со всего мира. По его словам, евреи из Европы говорят на идиш, а не на иврите, но еврейский народ дорожит своим единством, несмотря на различия. Путин привел еще один пример — Мордовию, где живут несколько народностей — мордва, эрзя, мокша, — чьи языки сильно отличаются, но все они также считают себя единым этносом, потому что они «умные и понимают, что дробление не приводит ни к чему хорошему и ослабляет».

Но политические границы тоже играют свою роль, когда формируются нации со своими отличиями, и это создает серьезную проблему, подчеркнул эксперт.

«Мы видим, как украинцы стали противопоставлять себя России, и это стало корнем серьезных проблем, включая гражданскую войну и плохие отношения Киева и Москвы», — указал Дзермант.

Поэтому тоже нужно понимать, что политическую идентичность нельзя строить на противопоставлении, иначе это может привести к конфликтам, в том числе внутренним, заключил собеседник издания.

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