Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что женщины-военнослужащие, участвующие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви. Об этом 2 июля он заявил на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

«Я очень нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма… С точки зрения логики, и с точки зрения удобства», — сказал Разумков.

Парламентарии отругали главу Минобороны и Зеленского за жестокое обращение с женщинами © пресс-служба президента Украины Андрея Тарана объяснить, зачем женщин-военнослужащих заставляют маршировать на параде на высоких каблуках. Как заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк, это «лютый трэш».

Ее коллеги также возмутились, что «женщин превращают в каких-то карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу», и что «Владимир Зеленский понятия зеленого не имеет как верховный главнокомандующий, что такое стандарты и критерии НАТО — это не каблуки во время парада».

Позже депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила в Telegram, что коллеги по ее фракции вручили Тарану и Зеленскому каблуки, чтобы «они сходили в них на парад».