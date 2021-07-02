«Я очень нормально отношусь, когда девушки ходят на каблуках, но если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма… С точки зрения логики, и с точки зрения удобства», — сказал Разумков.
Ранее депутаты Рады потребовали от министра обороны Украины Андрея Тарана объяснить, зачем женщин-военнослужащих заставляют маршировать на параде на высоких каблуках. Как заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк, это «лютый трэш».
Ее коллеги также возмутились, что «женщин превращают в каких-то карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу», и что «Владимир Зеленский понятия зеленого не имеет как верховный главнокомандующий, что такое стандарты и критерии НАТО — это не каблуки во время парада».
Позже депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила в Telegram, что коллеги по ее фракции вручили Тарану и Зеленскому каблуки, чтобы «они сходили в них на парад».
Спикер Рады Дмитрий Разумков неоднократно давал понять, что в команде президента Зеленского он является независимым игроком и может стать конкурентом Зеленского на выборах президента в 2024 году.