Глава парламента Крыма Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о «коренных народах» призвал готовиться к возвращению соотечественников на полуостров. Об этом 2 июля сообщило агентство РИА Новости

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, определяющий понятие коренного народа на Украине.

Блицопрос: Одесский эксперт Юрий Ткачев о последствиях закона о коренных народах Украины © скриншот с видео "Dumskaya TV"

При этом русский народ, как, впрочем, и украинский, в списке коренных народов не значится.

«Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины — ред.) в индивидуальном порядке», — сказал Константинов.

По его мнению, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру, а также подменяют историческую память, выставляя их в качестве людей второго сорта.