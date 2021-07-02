Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, определяющий понятие коренного народа на Украине.
Согласно документу, «коренным народом» названа «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, имеет самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства».
При этом русский народ, как, впрочем, и украинский, в списке коренных народов не значится.
«Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины — ред.) в индивидуальном порядке», — сказал Константинов.
По его мнению, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру, а также подменяют историческую память, выставляя их в качестве людей второго сорта.