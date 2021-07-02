Депутаты Верховной Рады потребовали от министра обороны Украины Андрея Тарана объяснить, зачем женщин-военнослужащих заставят маршировать на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках. Трансляцию заседания парламента 2 июля вел телеканал «Рада»

В частности, вице-спикер Елена Кондратюк и представители межфракционного объединения «Равные возможности» с трибуны парламента потребовали от Тарана извинений. Она напомнила, что ВСУ служат более 31 тысячи женщин, из них более 4 100 являются офицерами.

«Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения. Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны», — заявила Кондратюк.

Сексуальные домогательства в украинской армии. Проблема есть, решения нет © Facebook, Міністерство оборони України

Ее коллеги также возмутились, что «женщин превращают в каких-то карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу», и что «Владимир Зеленский понятия зеленого не имеет как верховный главнокомандующий, что такое стандарты и критерии НАТО — это не каблуки во время парада».

Позже депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко сообщила в Telegram, что коллеги по ее фракции вручили Тарану и Зеленскому каблуки, чтобы «они сходили в них на парад!».

1 июля ресурс «Армия Inform» сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будут шагать женщины-военнослужащие ВСУ на высоких каблуках.

Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы.