Депутат Верховной Рады Кира Рудык 1 июля рассказала о «важном шаге на пути к возвращению» Крыма в состав Украины, передает портал «Обозреватель»

Александр Рар: Зеленский зря давит на Германию, Запад не вернет Крым Украине © кадр из видео Украина.ру

Рудык подчеркнула, что киевские власти должны продемонстрировать крымским татарам и всему миру, что они продолжают бороться за регион.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно закону, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое, в частности, сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.