По ее словам, пакет законов «Крымская платформа» поспособствует не только «деоккупации» полуострова, но также и интеграции коренных народов.
Рудык подчеркнула, что киевские власти должны продемонстрировать крымским татарам и всему миру, что они продолжают бороться за регион.
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно закону, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое, в частности, сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Процедура присоединения соответствовала нормам международного права.