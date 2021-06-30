Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана проверило импортируемые в страну конфеты украинской марки Roshen. Один из видов продукции признали непригодным к употреблению, сообщили на сайте агентства 29 июня

«В рамках мер контроля инспекторы Агентства проверили карамельный продукт Roshen, произведенный в Украине и импортированный в Азербайджан ООО "Азрошен". Образцы продукции были взяты и исследованы в соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. В результате проверок установлено, что количество плесени и дрожжей в партии продукции превышает норму. Установлено, что ввозимый товар не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и непригоден для употребления», — говорится в сообщении.

Общественники рассказали, как Порошенко удалось сохранить контроль над Roshen © Alexostrov

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, конечным бенефициаром которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.