«В рамках мер контроля инспекторы Агентства проверили карамельный продукт Roshen, произведенный в Украине и импортированный в Азербайджан ООО "Азрошен". Образцы продукции были взяты и исследованы в соответствующей лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. В результате проверок установлено, что количество плесени и дрожжей в партии продукции превышает норму. Установлено, что ввозимый товар не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и непригоден для употребления», — говорится в сообщении.
По итогу проверки 8,3 тонны непригодных к употреблению конфет не пустили в азербайджанские магазины.
Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, конечным бенефициаром которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.