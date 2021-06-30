«Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и на Украине с нею познакомятся люди. Я изложу своё отношение к этому делу», — сказал Путин, комментируя отношения между двумя странами.
Также российский лидер заявил, что украинцы и русские — это один народ.
Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин уже работает над статьей, а также уточнил, что место публикации материала еще не определено.