Президент России Владимир Путин намерен написать аналитическую статью об истории русского народа, в том числе о его связи с Украиной. Об этом он заявил в ходе прямой линии 30 июня

«Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и на Украине с нею познакомятся люди. Я изложу своё отношение к этому делу», — сказал Путин, комментируя отношения между двумя странами.

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Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин уже работает над статьей, а также уточнил, что место публикации материала еще не определено.