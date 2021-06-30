Названы самые перспективные кандидатки в президенты Украины

Наивысшие шансы победить на выборах президента Украины среди женщин-политиков имеют экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер парламентской партии «Голос» Кира Рудык и супруга главы «Партии Шария» Ольга Шарий, сказал политолог Валентин Гладких 30 июня

Такие выводы он сделал после того, как ознакомился с рейтингом «100 самых влиятельных женщин Украины», опубликованном изданием «Фокус».

«Оценивая перспективы женщин-политиков, которые представлены в рейтинге и скорее всего будут участвовать на следующих выборах, пока лучшие стартовые позиции имеют Юлия Тимошенко, Кира Рудык и Ольга Шарий. У них есть электоральная база, вполне конкретная медийная субъектность и финансовый ресурс, что автоматически повышает их шансы по сравнению с другими потенциальными кандидатками», — сказал эксперт.

По его мнению, Юлия Тимошенко до сих пор не утратила свои президентские амбиции, которые подкрепляются монолитной парламентской фракцией и результатами местных выборов.

Он также отметил, что Кира Рудык за последний год, несмотря на скандалы, остается одним из самых заметных партийных боссов в украинской политике.

Ольга Шарий же может заменить своего супруга в качестве кандидата, так как против Олега Шария на Украине открыто несколько уголовных производств.

«У нее будет 100-процентный электоральный переток», — подчеркнул Гладких.

Также, по его мнению, в избирательную гонку могут успешно включиться представительницы шоу-бизнеса или лидеры мнений, не имеющие политического опыта.

Среди чиновниц же вряд ли найдется достойная кандидатура на пост главы государства, так как они в основном сосредотачиваются на исполнении своих непосредственных обязанностей и не стремятся стать более медийными, добавил политолог.