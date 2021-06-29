Евросоюз сожалеет по поводу выхода Белоруссии из инициативы «Восточное партнерство». Об этом 28 июня сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает РБК

«Восточное партнерство»: десять лет дружбы против РФ © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

По ее словам, инициатива направлена на укрепление отношений между странами ЕС и другими участниками «Восточного партнерства».

В то же время в Брюсселе подчеркнули, что по-прежнему готовы работать с жителями Белоруссии, будут продолжать поддерживать «белорусский народ, гражданское общество, а также их демократические устремления».

Отзыв в Минск постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Махневича представитель ЕС назвала еще одним шагом к самоизоляции.

Накануне Минск в ответ на секторальные санкции ЕС против Белоруссии объявил о выходе из «Восточного партнерства» — инициативы, охватывающей также Армению, Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Партнерство для Минска облегчало визовый режим с Евросоюзом.

Кроме того, Белоруссия начала процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Европейским союзом — оно устанавливало порядок приема обратно на свою территорию своих граждан (а также в некоторых случаях иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации. Минск также отозвал для консультаций Махневича, главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю также было предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести до своего руководства позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.