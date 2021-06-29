Нельзя не отметить высокий профессионализм украинских силовиков в области проведения диверсионно-террористических операций, когда были убиты целый ряд военно-политических деятелей ДНР/ЛНР. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко о том, как украинскую армию подтягивают к стандартам НАТО © РИА Новости, Михаил Воскресенский Александр Захарченко, полевые командиры Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), в ЛНР погибли начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко и командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой.

Эксперт отметил, что у Украины были достаточно профессионально подготовлены диверсионные кадры еще с 1940-х-1950-х годов, когда украинские националисты устраивали теракты против НКВД и советской власти в целом, другое дело, что НКВД их переиграло и поставило точку в этой войне.

«В последние годы, особенно с приходом к руководству, по крайней мере, в двух украинских спецслужбах, людей с багажом диверсантов, это также оказало влияние на изменение методов и практических вариантов боевых операций. И военная разведка, и СБУ, и СВР рассматривают возможность проведения боевых операций не только на территории ДНР/ЛНР, но и на территории юга России», — отметил Коротченко.

Также было бы глупо отрицать, что для потенциального театра военных действий в Донбассе украинская армия вполне пригодна, обучена и мотивирована, и в этом смысле шапкозакидательство совершенно недопустимо, заключил собеседник издания.