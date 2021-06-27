«Прошу перекличку сейчас по поселкам, Алупка, все уголки Ялты, пожалуйста, откликнитесь, как у вас сейчас ситуация. Мы сейчас собираем штаб, чтобы усилить те тонкие места, где у нас еще возможно подтопление, связанное с усилившимися сейчас дождями и ливнями, и принимаем решения, чтобы не допустить подтопления домов», — обратилась чиновница.
Она уточнила, что в целом «ситуация в городе под контролем».
По состоянию на 26 июня в Ялте остаются подтопленными четыре частных жилых дома и 10 подвальных помещений многоквартирных жилых домов.
В Ялте и восточном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В регионе был введен режим ЧС, однако уже 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация стабилизировалась.