Власти Ялты, на которую 26 июня вновь обрушились ливни, собирают штаб для принятия решения по выходу из сложившейся ситуации. Об этом глава российской администрации города Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook 26 июня

Реки в Ялте вернулись в собственные берега - МЧС © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Она уточнила, что в целом «ситуация в городе под контролем».

По состоянию на 26 июня в Ялте остаются подтопленными четыре частных жилых дома и 10 подвальных помещений многоквартирных жилых домов.

В Ялте и восточном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, которая обрушилась на полуостров на прошлой неделе. В регионе был введен режим ЧС, однако уже 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация стабилизировалась.