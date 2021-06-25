Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы напали на тренировочную базу молодёжной организации в рамках партии «Патриоты - За жизнь!» и совершили поджог здания. Об этом 25 июня он сообщил в своем Telegram-канале

«Подозреваемого в совершении сегодня ночью поджога спортивно-тренировочной базы "Патриотов — За жизнь" Кривохижа Александра задержала полиция. СБУ активно давит на полицию с требованиями не афишировать информацию и отпустить подозреваемого, а может, сотрудника? В Украине фашизм и хаос!» — написал депутат.

Также Кива обнародовал видео. Его автор, комментируя ситуацию, заявил, что в здании «все сгорело».

«Мы потомки победителей»: «Патриоты — За жизнь» объявили войну фашистам © "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Кроме того, поджог Кива назвал «местью украинских фашистов за сожжённые нами флаги "SS" 22.06».

Ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провели в Киеве акцию в честь 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Во время акции памяти «Патриоты — За жизнь» символично сожгли знамёна третьего Рейха, 6-й танковой дивизии запрещенных в России СС и СС «Галичина».