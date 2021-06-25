«Подозреваемого в совершении сегодня ночью поджога спортивно-тренировочной базы "Патриотов — За жизнь" Кривохижа Александра задержала полиция. СБУ активно давит на полицию с требованиями не афишировать информацию и отпустить подозреваемого, а может, сотрудника? В Украине фашизм и хаос!» — написал депутат.
Также Кива обнародовал видео. Его автор, комментируя ситуацию, заявил, что в здании «все сгорело».
По словам Кивы, в результате нападения пострадал дежурный.
Кроме того, поджог Кива назвал «местью украинских фашистов за сожжённые нами флаги "SS" 22.06».
Ранее представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провели в Киеве акцию в честь 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР. Во время акции памяти «Патриоты — За жизнь» символично сожгли знамёна третьего Рейха, 6-й танковой дивизии запрещенных в России СС и СС «Галичина».