Официальный Киев хочет понять, как Германия и Франция собираются сохранить санкции против России, учитывая их инициативу о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз. Об этом 25 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, обнародованном в Facebook

«Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате», — заявил Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты сразу же начали работу, как только узнали о поступившем предложении.

Евросоюз хочет ввести новые санкции против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента России Владимира Путина.