«Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате», — заявил Кулеба.
По его словам, украинские дипломаты сразу же начали работу, как только узнали о поступившем предложении.
Также Кулеба отметил, что максимальное количество стран Европейского Союза и чиновников Европейской комиссии якобы «обладали достаточными аргументами для того, чтобы отразить это немецко-французское предложение».
Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента России Владимира Путина.