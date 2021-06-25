Президент Украины Владимир Зеленский в интервью на телеканале «1+1» 24 июня определил основную тему для обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным

Путин, Меркель и Макрон добиваются мира в Донбассе, а Зеленский выбрал войну © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Зеленский добавил, что в настоящее время продолжаются обсуждения возможной встречи президентов России и Украины.

По его словам, администрации двух государств уже связались насчет повестки, сроков и места встречи.

Ранее президент Украины раскрыл намерение обсудить «несколько важных блоков» с американским лидером Джо Байденом во время визита в США в июле 2021 года. Речь пойдет о безопасности, в частности, о получении членства в НАТО. Также будут затронуты экономические темы, такие как сотрудничество с Международным валютным фондом.