Президент РФ Владимир Путин заговорил об опасности вступления Украины в НАТО в том числе потому, что это единственный аргумент, который понимают на Западе. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия». В качестве иллюстрации он также предложил США представить российские военные базы где-нибудь под боком — в Канаде или Мексике.

Такие аргументы, так как судьба русских на Украине Запад абсолютно не волнует, а вот когда российские ракеты поднимутся в небо, то все-таки некоторое прозрение наступает, пояснил эксперт.

«Это было ясно без всяких слов дополнительных, но Путин еще раз сказал о его отношении и отношении Москвы к планам принять Украину в НАТО. И он не упоминал, но понятно, что это автоматически касается и Грузии», — указал Третьяков.

Понятно, что у России нет возможности разместить ракеты в соседних с Америкой странах, но у нее есть возможность стремительно сократить время ответного или превентивного удара для ракет, которые в этом случае будут нацелены непосредственно на территорию США, заключил собеседник издания.

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