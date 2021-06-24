Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не заболеть в жару в помещении с кондиционером, сказала 23 июня в эфире радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко

«Если вы зашли с жаркой улицы, то не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов. То есть температурный интервал должен быть не больше 6-8 градусов. Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух», — предупредила врач.

Врач назвала продукты для поддержания бодрости в жару © Очаково

Также важно правильно направить поток прохладного воздуха из кондиционера, добавила врач. Он должен дуть вверх или в сторону, при этом расстояние от кондиционера до работающего за столом человека должно составлять 1,5-2 метра.

Кроме того, важно регулярно чистить фильтры кондиционера от скопившихся пыли и бактерий.

В России и на Украине в последние недели июня установилась аномальная жара, температура воздуха бьет рекорды.