Секретарь СНБО заявил, что индийский штамм коронавируса на Украине впервые выявили у 66-летней женщины и 16-летнего подростка, которые вернулись из России.
По словам Данилова, их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве, состояние стабильное.
«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм: две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — сказал Данилов.
Он добавил, что из-за индийского штамма Украина может полностью остановить сообщение с некоторыми странами.
Распространение коронавируса в последнее время резко выросло в Индии, Португалии, Великобритании и России. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать эти страны.