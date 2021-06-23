Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что индийский штамм коронавируса «Дельта» впервые зафиксирован в стране у женщины с ребенком, которые недавно вернулись из России. Об этом он сказал в комментарии ТСН 23 июня

НАН Украины предсказала стремительное распространение индийского штамма коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По словам Данилова, их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве, состояние стабильное.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм: две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — сказал Данилов.

Он добавил, что из-за индийского штамма Украина может полностью остановить сообщение с некоторыми странами.

Распространение коронавируса в последнее время резко выросло в Индии, Португалии, Великобритании и России. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать эти страны.