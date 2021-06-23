На днях в полицию обратилась жительница поселка Березановка, заявившая, что компания из трех пьяных человек украла ее козу, пасшуюся недалеко от дома. По словам женщины, мужчины вместе с ее животным укатили на синем микроавтобусе. О дальнейшем развитии истории 23 июня написал «Любимый город ДЗ»

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Подозреваемые в краже животного были изрядно пьяны, у одного из них в крови зафиксировали 2,59 ‰ алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения. Вскоре полицейские нашли и третьего участника компании, но козы при нем тоже не было.

Между тем, в автобусе удалось обнаружить следы, свидетельствующие, что животное в машине все-таки присутствовало.

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Полиция составила на водителя административный протокол за вождение в пьяном виде, расследование по факту кражи животного продолжается, как и поиски самой козы.