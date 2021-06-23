Обнаружить любителей чужого рогатого скота правоохранителям удалось очень быстро: компания не смогла уехать дальше соседнего двора. Правда в салоне автобуса присутствовали только двое из трех мужчин, козы при них уже не было.
Подозреваемые в краже животного были изрядно пьяны, у одного из них в крови зафиксировали 2,59 ‰ алкоголя, что соответствует сильной степени опьянения. Вскоре полицейские нашли и третьего участника компании, но козы при нем тоже не было.
Между тем, в автобусе удалось обнаружить следы, свидетельствующие, что животное в машине все-таки присутствовало.
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Полиция составила на водителя административный протокол за вождение в пьяном виде, расследование по факту кражи животного продолжается, как и поиски самой козы.