«В Киеве прохожий рассекретил «старушку-попрошайку», — сказано в подписи к публикации.
На одной из улиц Киева местный житель встретил «старушку-попрошайку». Мужчине показалось странным, что в почти невыносимую жару женщина полностью закутана, и он решил наклониться и взглянуть даме в лицо.
«Он подошел к «бабуле», чтобы просмотреть в глаза, а та оказалась с усами и не такая уж и старая», — уточнили в группе.
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Ранее на улицах украинской столицы уже попадались попрошайки, которые выдавали себя за других. Так, в мае на одной из местных площадей призывала к милосердию «старушка», которая при ближайшем рассмотрении оказалась совсем не старой и при этом доставала из кармана iPhone 7 Plus.