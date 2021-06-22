Один из жителей Киева решил «проверить на вшивость» местную «старушку-попрошайку», но «тест» она не прошла. Об этом 21 июня написал Telegram-канал «Киев сейчас»

«В Киеве прохожий рассекретил «старушку-попрошайку», — сказано в подписи к публикации.

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«Он подошел к «бабуле», чтобы просмотреть в глаза, а та оказалась с усами и не такая уж и старая», — уточнили в группе.

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Ранее на улицах украинской столицы уже попадались попрошайки, которые выдавали себя за других. Так, в мае на одной из местных площадей призывала к милосердию «старушка», которая при ближайшем рассмотрении оказалась совсем не старой и при этом доставала из кармана iPhone 7 Plus.