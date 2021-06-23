В минувшие выходные популярный российский шоумен Максим Галкин отмечал день рождения - ему исполнилось 45 лет. На своей странице в Instagram 22 июня Галкин поделился снимками с празднования дня рождения и показал, как прошла вечеринка в его честь

Улетают на Кипр: Пугачева и Галкин купили роскошный пентхаус за границей — СМИ © Алла Пугачева/Инстаграм Николая Баскова, Александра Ревву, Гарика Харламова, Настю Ивлееву, Нонну Гришаеву и других артистов музыки, театра и кино.

Развлекали собравшиеся себя сами. На сцене в этот вечер выступили многие приглашенные гости. Зажгла и Алла Пугачева — в компанию себе она выбрала Харламова и Ревву.

Кульминацией вечера стал огромный праздничный торт, украшенный ягодами и фейерверками, с надписью «Максу 45».

Однако празднество вызвало гневную критику в сети. Так, блогерша Елена Мироненко, пишущая в социальных сетях под ником Лена Миро, отметила, что звездная тусовка собралась на праздник именно в тот момент, когда показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве подскочили до критических отметок.

«Пир во время чумы — историческая традиция тех, у кого ест деньги», — подчеркнула она.

В комментариях пользователи поддержали возмущение блогерши: «Все замечательно, но где маски?», «Внезапно и ковид перестал быть заразным», «Все привитые? Без масок», «А как же коронавирус? Или он только на простых людей нападает?», «Вот, кому на Руси жить хорошо. Никаких забот» и др.