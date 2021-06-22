«Двадцать третьего июня на территории государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области будут проведены антитеррористические учения», — пишет ведомство в Facebook.
СБУ предупреждает граждан о проверке документов и блокировке автомобильного сообщения в отдельных районах области.
Днем ранее украинские СМИ активно пугали сограждан сообщениями о переброске в Крым 20 тыс. российских военных, которые на самом деле направлены в регион для ликвидации последствий наводнения.