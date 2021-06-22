Служба безопасности Украины (СБУ) проведет 23 июня антитеррористические учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщила пресс-служба регионального управления СБУ 22 июня

«Двадцать третьего июня на территории государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области будут проведены антитеррористические учения», — пишет ведомство в Facebook.

Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Днем ранее украинские СМИ активно пугали сограждан сообщениями о переброске в Крым 20 тыс. российских военных, которые на самом деле направлены в регион для ликвидации последствий наводнения.