«Двадцать третьего июня на территории государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области будут проведены антитеррористические учения», — пишет ведомство в Facebook.

Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами
Агенты СБУ, СВР и ГУР в России. Как в РФ борются с украинскими шпионами
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
СБУ предупреждает граждан о проверке документов и блокировке автомобильного сообщения в отдельных районах области.

Днем ранее украинские СМИ активно пугали сограждан сообщениями о переброске в Крым 20 тыс.  российских военных, которые на самом деле направлены в регион для ликвидации последствий наводнения. 