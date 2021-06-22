По его словам, за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели. Активных больных — 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости их было почти 420 000.
«Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий имеет связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс», — цитирует Шмыгаля пресс-служба Офиса президента в Facebook.
Отмечается, что участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 «Дельта».
По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», и в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации. При этом риск реанимации при инфицировании увеличивается почти в 1,5 раза.
Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм «Дельта».