Динамика заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 на Украине снижается благодаря активной кампании по вакцинации, в рамках которой сделано более 2 миллионов прививок. Об этом 22 июня заявил премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента

По его словам, за прошедшие сутки выявлено 296 новых случаев, а 829 человек выздоровели. Активных больных — 25 120. Для сравнения, в пик заболеваемости их было почти 420 000.

«Центры вакцинации должны работать по всей Украине. Министерство развития общин и территорий имеет связаться с теми председателями ОГА, где такие центры еще не открылись, и помочь ускорить этот процесс», — цитирует Шмыгаля пресс-служба Офиса президента в Facebook.

«Колоть и не пущать»: Украина готовится к индийскому штамму COVID-19 © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», и в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации. При этом риск реанимации при инфицировании увеличивается почти в 1,5 раза.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения Украины должны подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм «Дельта».