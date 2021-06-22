Отмечается, что по сравнению с летом-2020 количество медуз уменьшилось. Возможно, причиной стала суровая зима.
При этом ученые отмечают, что медузы едва ли вымерзли за зиму полностью. Поэтому они призывают готовиться к новому возможному наплыву этих опасных животных ближе к середине курортного сезона.
Прежде всего планируется создание заграждений от нежелательных гидробионтов. А помимо этого ученые предлагают употреблять медуз в пищу.
«Пропадает ценный природный ресурс, которому уже нашли применение в других странах. На мировом рынке наблюдается дефицит морепродуктов, и эксперты указывают на перспективность и необходимость их экспорта в ближайшие годы», — сказал Кулик.
Однако, отметил специалист, для Украины это нетрадиционный продукт, и вряд ли медузы станут популярным блюдом.
Ранее, летом 2020 года, пляжи Одессы и Бердянска пережили нашествие медуз. Отдыхающие сообщали, что из-за скопления медуз порой было невозможно разглядеть воду.