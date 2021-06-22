Медуз подвида корнерот, распространенных в Азовском море, в том числе в районе Бердянска, можно употреблять в пищу. Об этом на днях в комментарии изданию «ПроБердянск» сказал заведующий отделом аквакультуры Института рыбного хозяйства и экологии моря (ИРЭМ) Петр Кулик

Морские блохи и медузы: на Азовском море туристы столкнулись с нашествием «местных жителей» © pixabay

При этом ученые отмечают, что медузы едва ли вымерзли за зиму полностью. Поэтому они призывают готовиться к новому возможному наплыву этих опасных животных ближе к середине курортного сезона.

Прежде всего планируется создание заграждений от нежелательных гидробионтов. А помимо этого ученые предлагают употреблять медуз в пищу.

«Пропадает ценный природный ресурс, которому уже нашли применение в других странах. На мировом рынке наблюдается дефицит морепродуктов, и эксперты указывают на перспективность и необходимость их экспорта в ближайшие годы», — сказал Кулик.

Однако, отметил специалист, для Украины это нетрадиционный продукт, и вряд ли медузы станут популярным блюдом.

Ранее, летом 2020 года, пляжи Одессы и Бердянска пережили нашествие медуз. Отдыхающие сообщали, что из-за скопления медуз порой было невозможно разглядеть воду.