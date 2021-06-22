«Сегодняшнее действо объединяет историю и современность, ведь традиции народного танца продолжают молодые люди — студенты университета», — сказал замглавы администрации Анатолий Бабичев.
По словам представителя Книги рекордов Украины, в регистрации предыдущего аналогичного результата участвовали 250 танцоров, сегодня эта цифра увеличилась почти вдвое.
К выступлению ребята вместе с ансамблем «Зорицвіт» готовились несколько месяцев, а постановкой занималась хореограф и кандидат искусствоведения Ольга Лиманская.