В центре Харькова почти 500 студентов станцевали гопак и вошли в Книгу рекордов Украины. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации

В Китае в честь Нового года сплясали «русский гопак» — видео © скриншот YouTube Анатолий Бабичев. По словам представителя Книги рекордов Украины, в регистрации предыдущего аналогичного результата участвовали 250 танцоров, сегодня эта цифра увеличилась почти вдвое. К выступлению ребята вместе с ансамблем «Зорицвіт» готовились несколько месяцев, а постановкой занималась хореограф и кандидат искусствоведения Ольга Лиманская.