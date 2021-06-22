Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отрицает обвинения, выдвинутые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на основании которых против него ввели санкции. Об этом сообщил адвокат Фирташа Ленни Дэвис, передает РБК-Украина 21 июня

«Полный комплект». СНБО ввел санкции против Фукса и Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа сказал защитник.

По его словам, Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не имел возможности их оспорить.

На заседании 18 июня СНБО решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Фирташа. Как уточнил секретарь ведомства Алексей Данилов, помимо Фирташа санкции будут применены «на те предприятия, которые непосредственно аффилированы с ВПК РФ, которые используют этот титан именно в военной сфере».

Фирташ был задержан в австрийской столице в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяли в вину подкуп индийских чиновников на общую сумму $18,5 миллиона для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.