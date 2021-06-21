«В квартире на 3-м этаже произошёл взрыв с последующим возгоранием, в результате чего два человека госпитализированы», — говорится в сообщении.
Из горящего дома эвакуировали 40 человек. Огонь перекинулся на 4-й и 5-й этажи и крышу здания.
Двоих пострадавших при взрыве госпитализировали, в том числе 13-летнего ребенка. Еще шесть пострадавших после осмотра врачей от госпитализации отказались.
Отмечается, что разрушений несущих конструкций нет. На месте работают пожарные — 50 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.