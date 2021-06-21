В поселке Белогородка Бучанского района Киевской области произошел взрыв газа и пожар в 5-этажном доме, пострадали 8 человек. Об этом сообщила 21 июня сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины

«В квартире на 3-м этаже произошёл взрыв с последующим возгоранием, в результате чего два человека госпитализированы», — говорится в сообщении.

Из горящего дома эвакуировали 40 человек. Огонь перекинулся на 4-й и 5-й этажи и крышу здания.

Двоих пострадавших при взрыве госпитализировали, в том числе 13-летнего ребенка. Еще шесть пострадавших после осмотра врачей от госпитализации отказались.

Отмечается, что разрушений несущих конструкций нет. На месте работают пожарные — 50 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.