Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня в Одессе заключит договор на покупку двух минных тральщиков Sandown у Англии, передают «Экономические новости»

Корабли НАТО зашли в порт Одессы © РИА Новости, Игорь Чуприн / Перейти в фотобанк

Аналогичные корабли находятся на вооружении у Англии, Эстонии и Саудовской Аравии.

Украина не раз пыталась сэкономить, эксплуатируя списанные военные суда Запада. Так, несколько лет назад «американские партнеры» предоставили Киеву два списанных патрульных катера без вооружений — Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island. Они были построены в 1988 году, а в 2017-м списаны. При этом Киеву пришлось потратить на их транспортировку и обучение личного состава $10 млн.