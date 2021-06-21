Эти боевые корабли построили в начале девяностых годов. Они развивают скорость до 13 узлов (приблизительно 24 километра в час), вооружены тридцатимиллиметровой пушкой Mark 44 Bushmaster II, тремя шестизарядными 7,62-мм миниганами и пулеметом общего назначения. Кроме того, оснащены гидролокаторами, а также радарами и системами обнаружения мин.
Аналогичные корабли находятся на вооружении у Англии, Эстонии и Саудовской Аравии.
Украина не раз пыталась сэкономить, эксплуатируя списанные военные суда Запада. Так, несколько лет назад «американские партнеры» предоставили Киеву два списанных патрульных катера без вооружений — Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) класса Island. Они были построены в 1988 году, а в 2017-м списаны. При этом Киеву пришлось потратить на их транспортировку и обучение личного состава $10 млн.