Злобин отметил, что сама по себе идея стратегической безопасности может ничего не значить и переговоры могут вестись годами, однако положительный момент уже то, что диалог начался. Однако, по его словам, непонятно, почему Россия готова связать себе руки и отказаться от такой возможности самозащиты.
Он подчеркнул, что важны детали, четкое определение того, что имеется сторонами в виду под «стратегической безопасностью».
«Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, будет ли в этом понимание входить новые виды угроз, например, киберугрозы, химическое оружие, биологическое оружие, особенно на фоне коронавируса, происхождение которого до сих пор неясно, климатическое оружие и т.д.», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На саммите в Женеве 16 июня президенты РФ и США договорились запустить комплексный диалог по стратегической стабильности, заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.