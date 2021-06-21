Неясно, почему Россия настаивает на возврате к идее о невозможности победы в ядерной войне, поскольку в этой сфере Россия и США равноценные партнеры. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Николай Злобин

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что важны детали, четкое определение того, что имеется сторонами в виду под «стратегической безопасностью».

«Кроме того, остаётся открытым вопрос о том, будет ли в этом понимание входить новые виды угроз, например, киберугрозы, химическое оружие, биологическое оружие, особенно на фоне коронавируса, происхождение которого до сих пор неясно, климатическое оружие и т.д.», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

На саммите в Женеве 16 июня президенты РФ и США договорились запустить комплексный диалог по стратегической стабильности, заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.