Глава делегации киевского режима в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что присоединение США к нормандскому формату могло бы стать большим шагом для урегулирования конфликта. Его слова приводит РИА Новости

Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет тайные консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе.

«Если США присоединятся к "нормандскому" формату, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас", — сказал Кравчук.

По его словам, нынешние участники «нормандского формата» Германия и Франция недостаточно «давят» на Россию на переговорах.

«Нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», — заявил Кравчук.

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Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.

Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.

Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.

После этого Киев запросил переговоров, итогом которых стало подписание минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.

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Точно такую же позицию заняли США и страны Запада, выдвигая различного рода требования к России, которая не является стороной конфликта и в минских соглашениях выступает наблюдателем наравне с Францией и Германией.

Со второй стороной конфликта, властями ДНР и ЛНР, Киев отказывается идти на прямые переговоры, что также противоречит минским соглашениям.