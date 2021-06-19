Ранее Россия инициировала обсуждение в СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся.
Эксперт отметил, что информация о массовых поставках в ВСУ резиновых лодок только на первый взгляд кажется смешной, поскольку их используют десятники всех стран с 1950х-1960х годов.
«У них жесткое дно и надувные борта. Идеально для скрытого подхода и высадки. Потому что прорвать те окопы, что в приазовских степях, просто нереально», — считает Стешин.
Собеседник издания добавил, что сегодня в Донбассе ведется позиционная война времен Первой мировой войны, которую можно закончить либо победоносным блицкригом, либо политическими договоренностями.