Если ВСУ затеют полномасштабное наступление в Донбассе, они сделают это там, где меньше всего ожидаешь. Возможно, они попытаются высадить десант в районе Новоазовска или Седово. Об этом рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

Эксперт отметил, что информация о массовых поставках в ВСУ резиновых лодок только на первый взгляд кажется смешной, поскольку их используют десятники всех стран с 1950х-1960х годов.

«У них жесткое дно и надувные борта. Идеально для скрытого подхода и высадки. Потому что прорвать те окопы, что в приазовских степях, просто нереально», — считает Стешин.

Собеседник издания добавил, что сегодня в Донбассе ведется позиционная война времен Первой мировой войны, которую можно закончить либо победоносным блицкригом, либо политическими договоренностями.