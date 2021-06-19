Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер
Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер
© Facebook, Дмитрий Стешин
Ранее Россия инициировала обсуждение в  СБ ООН недавней атаки украинских силовиков на ополченцев в Донбассе и призвала осудить случившееся.    

Эксперт отметил, что информация о массовых поставках в ВСУ резиновых лодок только на первый взгляд кажется смешной, поскольку их используют десятники всех стран с 1950х-1960х годов.

«У них жесткое дно и надувные борта. Идеально для скрытого подхода и высадки. Потому что прорвать те окопы, что в приазовских степях, просто нереально», — считает Стешин.

Собеседник издания добавил, что сегодня в Донбассе ведется позиционная война времен Первой мировой войны, которую можно закончить либо победоносным блицкригом, либо политическими договоренностями.