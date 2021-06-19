Депутат напомнил о введении ранее санкций против четырех россиян, среди которых оказался и Чемезов, а также подчеркнул, что они уже применялись против него два года назад.
«Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года"», — сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, Чемезов действительно за время руководства компании многое сделал, в том числе построил новые заводы, добился создания тысячи рабочих мест, сделал более сильной российскую армию.
Политик подчеркнул, что, когда это признает лидер государства, которое считает Россию врагом, «это подтверждает, что "Ростех" — эффективен и конкурентен, так же, как и его глава».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, украинского олигарха Дмитрия Фирташа, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и совладельца компании по производству титана «ВСМПО-Ависма», российского бизнесмена Михаила Шелкова.