Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что санкции, введенные украинским президентом Владимиром Зеленским против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, равноценны признанию последнего «оружейником года». Об этом он написал в своем Telegram-канале 18 июня

Депутат напомнил о введении ранее санкций против четырех россиян, среди которых оказался и Чемезов, а также подчеркнул, что они уже применялись против него два года назад.

«Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского — это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года"», — сказал Володин.

Зеленский рассказал о еще о двух российских бизнесменах, против которых ввел санкции СНБО © REUTERS, Gleb Garanich

Политик подчеркнул, что, когда это признает лидер государства, которое считает Россию врагом, «это подтверждает, что "Ростех" — эффективен и конкурентен, так же, как и его глава».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, украинского олигарха Дмитрия Фирташа, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и совладельца компании по производству титана «ВСМПО-Ависма», российского бизнесмена Михаила Шелкова.