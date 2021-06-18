Фракция Верховной Рады «Европейская солидарность» предлагает усилить ответственность должностных лиц за несоблюдение закона о декоммунизации. Об этом на брифинге «ЕС» 18 июня сообщила депутат Ирина Фриз, передает Интерфакс-Украина

«Мы планируем внести изменения в действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях и усилить в разы ответственность должностных лиц за несоблюдение закона о декоммунизации», — заявила Фриз.

Харьков лишился последнего Героя Советского Союза © sovch.chuvashia.com

Депутаты партии собираются подать иск к горсовету Харькова. Фриз заявила, что Харьков превращается в «населенный пункт, наполненный ватой», а «Европейская солидарность» будет «противостоять этому реваншизму».

Ранее, 16 июня, Харьковский окружной административный суд отменил решение о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь генерала Петра Григоренко.

С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.