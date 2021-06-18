«Мы планируем внести изменения в действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях и усилить в разы ответственность должностных лиц за несоблюдение закона о декоммунизации», — заявила Фриз.
В частности, в «Европейской солидарности» возмутились тем, что Харьковский окружной административный суд признал недействительным переименование в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в Харькове в честь Петра Григоренко.
Депутаты партии собираются подать иск к горсовету Харькова. Фриз заявила, что Харьков превращается в «населенный пункт, наполненный ватой», а «Европейская солидарность» будет «противостоять этому реваншизму».
Ранее, 16 июня, Харьковский окружной административный суд отменил решение о переименовании проспекта Маршала Жукова в честь генерала Петра Григоренко.
С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.