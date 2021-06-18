«Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении», — заявил Галущенко.
По его словам, фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций доступно около 13. Остальные или выведены в консервацию, или расположены в ДНР и ЛНР.
Также министр отметил, что энергетическая отрасль находится в кризисном состоянии. По его словам, существует полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка, в частности, перед производителями зеленой генерации и шахтерами.
Во вторник украинские горняки из шахты «Ингульская» объявили бессрочный протест из-за невыплаты долгов по зарплате и перекрыли трассу из Кировограда в Кривой Рог.