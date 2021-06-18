Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении. Об этом 18 июня он сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

«Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении», — заявил Галущенко.

По его словам, фактически из 21 ГВт теплоэлектростанций доступно около 13. Остальные или выведены в консервацию, или расположены в ДНР и ЛНР.

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