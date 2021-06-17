«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении суда.
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На июнь у рэпера были запланированы на Украине сразу три концерта: в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако из-за внесения имени музыканта в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности государства, въезд в страну ему оказался закрыт.
В СБУ объяснили это тем, что Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков. Исполнитель почти сразу отреагировал на свое попадание в черный список в свойственной ему манере.
«Украина, я вас обожаю. Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами *** стадион. *** политику. Мы братья», — заявил в конце апреля Моргенштерн.
Получится ли у него отстоять свои права в суде, пока неизвестно. Между тем, ровно год назад другой российский рэпер Элджей выиграл аналогичный иск к СБУ.
Правда отдельные пользователи отметили, что даже если Моргенштерн докажет свою правоту, для бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко решение суда — не указ. Ранее неонациста обвиняли в пытках, похищении и убийстве, но позже отпустили под домашний арест, и он продолжает свою экстремистскую деятельность, в том числе в отношении артистов.
*Деятельность организации запрещена в РФ.