Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) подал иск в Окружной административный суд Киева на Службу безопасности Украины (СБУ). Музыкант планирует оспорить запрет на въезд в страну, вынесенный ему в конце апреля. Информация об этом 17 июня появилась на сайте суда

«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску», — говорится в сообщении суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПЕВИЦА «С ФАШИСТСКИМИ ВЗГЛЯДАМИ» ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО НИ В ЧЕМ СЕБЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ МАТЕРИАЛЬНО.

«Слышишь ты, болван»: украинская рэперша высказалась о мужчинах-жертвах домашнего насилия © Alyona Alyona/Инстаграм

В СБУ объяснили это тем, что Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков. Исполнитель почти сразу отреагировал на свое попадание в черный список в свойственной ему манере.

«Украина, я вас обожаю. Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами *** стадион. *** политику. Мы братья», — заявил в конце апреля Моргенштерн.

Получится ли у него отстоять свои права в суде, пока неизвестно. Между тем, ровно год назад другой российский рэпер Элджей выиграл аналогичный иск к СБУ.

Правда отдельные пользователи отметили, что даже если Моргенштерн докажет свою правоту, для бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко решение суда — не указ. Ранее неонациста обвиняли в пытках, похищении и убийстве, но позже отпустили под домашний арест, и он продолжает свою экстремистскую деятельность, в том числе в отношении артистов.

*Деятельность организации запрещена в РФ.