Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется на следующей неделе, сообщил 17 июня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина

Зеленский ввел санкции к компаниям в сфере пользования недрами © president.gov.ua

«Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр… По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов. Вчера я смотрел, что по аудиту еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание. — Ред.) будет перенесено на неделю», — сказал Арахамия.

Ранее на заседании СНБО было принято решение провести аудит всех разрешений, выданных на пользование недрами Украины с 1994 года. Президент Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами.