Глава фракции СН заявил, что 18 июня заседания СНБО ждать не стоит.
«Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр… По состоянию на сейчас аудит на 95% уже готов. Вчера я смотрел, что по аудиту еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание. — Ред.) будет перенесено на неделю», — сказал Арахамия.
Ранее на заседании СНБО было принято решение провести аудит всех разрешений, выданных на пользование недрами Украины с 1994 года. Президент Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами.