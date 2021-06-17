Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил продолжить нападки на телеведущую Ольгу Бузову после стычки на телевидении. Журналист оставил неоднозначный комментарий в Instagram-аккаунте телеканала «Матч ТВ» 16 июня

Губерниев довел Бузову до истерики цитатой из книги про Карлсона © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Спасибо Оле за победу на футболе», — говорится в посте.

Губерниев оставил к публикации комментарий.

«Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок», — написал он.

Подписчицы вступились за Бузову, отметив, что комментатор ведет себя некрасиво: «Как жаль, что нельзя поставить дизлайк на ваш комментарий. Была лучшего мнения», «Взрослый мужик же, от…сь от нее, не…р делать что ли», «Да закройся уже, иди выпей сам коньячка», «Я не фанат Бузовой, но о вас была лучшего мнения. До…лись до девочки. Губерниев, вы дно!», «Мужику нужен хайп, пусть пиарится. Он просто не думает, что большая часть страны уже считает его непрофессионалом. Просто дворняжка», «Уже неактуальны ваши шутки. Если с первого раза никто не понял, то и за 20-й не поймут», «Позор, пригласить девушку для поднятия рейтингов и начать сводить личные счеты» и др.

Ранее в эфире «Матч ТВ» Губерниев довел Бузову до слез вопросом о том, перестала ли она пить коньяк по утрам. Как впоследствии оправдался комментатор, это была цитата из книги про Карлсона. Журналист попросил прощения у певицы в своем Telegram-канале.