Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин на встрече обсуждали, есть ли возможности сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки. Об этом 16 июня заявили в администрации США

Байден поругался с журналисткой из-за оценки встречи с Путиным © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В этот же день, 16 июня, Байден сообщил о своей договоренности с Путиным, согласно которой страны будут поддерживать дипломатические отношения и Минские соглашения.

В свою очередь, Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой отметил, что единственное обязательство России перед Украиной — способствовать выполнению Минских соглашений. Российский лидер также указал на то, что президент США согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.