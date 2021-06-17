«Они (президенты. — Ред.) говорили о сферах, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные разногласия, начиная с Украины, где президент Байден подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы в действительности сдвинуть с места минский процесс», — сказал высокопоставленный представитель Госдепа США.
В этот же день, 16 июня, Байден сообщил о своей договоренности с Путиным, согласно которой страны будут поддерживать дипломатические отношения и Минские соглашения.
В свою очередь, Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой отметил, что единственное обязательство России перед Украиной — способствовать выполнению Минских соглашений. Российский лидер также указал на то, что президент США согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.