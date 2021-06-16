Украинские чиновники, совместно с сотрудниками психоневрологического интерната, организовали подпольную продажу вакцины против коронавируса. Об этом 15 июня сообщили на Facebook-странице Национальной полиции страны

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину, от которой отказываются другие страны © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Сотрудники интерната и чиновники поселкового совета украли препарат, предоставленный государством по международной программе COVAX для бесплатной вакцинации пациентов. Затем злоумышленники организовали продажу вакцины лицам, которым не полагалась бесплатная прививка в рамках первой и второй очереди вакцинации на Украине. Всего полиция зафиксировала 14 таких эпизодов.

В интернате и помещениях совета прошли обыски, участникам преступной схемы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.