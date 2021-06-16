Полиция выявила преступную схему в одном из закрытых учреждений Киевской области.
Сотрудники интерната и чиновники поселкового совета украли препарат, предоставленный государством по международной программе COVAX для бесплатной вакцинации пациентов. Затем злоумышленники организовали продажу вакцины лицам, которым не полагалась бесплатная прививка в рамках первой и второй очереди вакцинации на Украине. Всего полиция зафиксировала 14 таких эпизодов.
В интернате и помещениях совета прошли обыски, участникам преступной схемы грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.