«Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!» — обещают в группе.
В объявлении авторы группы также призывают финнов «хорошо пропарить игроков команды соперника».
Ранее в фан-зоне Львова объявили о раздаче ста бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России. После победы Бельгии украинские болельщики запрыгали с криком «Кто не скачет, тот москаль».
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в 16:00.
June 12, 2021