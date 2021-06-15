Во Львове в фанзоне среди украинских болельщиков на матче Финляндия - Россия разыграют 50 сертификатов на поход в финскую сауну. Об этом сообщили в Facebook Lviv Fan Festival 15 июня

«Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!» — обещают в группе.

Украинским болельщикам будут раздавать пиво за голы Бельгии в ворота РФ © СС0, Pixabay

Ранее в фан-зоне Львова объявили о раздаче ста бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России. После победы Бельгии украинские болельщики запрыгали с криком «Кто не скачет, тот москаль».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в 16:00.

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