Нутрициолог Ольга Усенко в своем Instagram на днях рассказала, какие фрукты можно есть без вреда для фигуры

Почем персики? Украинский эксперт спрогнозировала цены на сезонные фрукты и ягоды © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Грейпфруты. Половинка одного плода содержит всего 39 калорий, но обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Продукт не запускает процесс горения жировых отложений, но он точно не будет мешать похудению.

Яблоки. Низкокалорийные и богатые клетчаткой, в них 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки на один крупный фрукт.

Киви. Является отличным источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты и клетчатки.

Бананы. Многие стараются не есть бананы при похудении, но они очень питательные и не будут мешать достижению результата, если знать меру.

Авокадо. Тоже считается фруктом. Содержит клетчатку, калий, витамины группы В, К, Е, С (в одном плоде содержится 50% нормы), а также фолиевую кислоту (она снижает риск врождённых аномалий у будущего ребёнка). Насыщенный химический состав авокадо снижает уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет и кости, помогает похудеть, нормализует кровообращение, повышает работоспособность.

Все фрукты лучше есть целиком, а не в виде соков.