По ее словам, во фруктах содержатся сахара, поэтому худеющие часто опасаются есть их. Однако специалист перечислила самые «безопасные» с этой точки зрения фрукты.
Грейпфруты. Половинка одного плода содержит всего 39 калорий, но обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Продукт не запускает процесс горения жировых отложений, но он точно не будет мешать похудению.
Яблоки. Низкокалорийные и богатые клетчаткой, в них 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки на один крупный фрукт.
Киви. Является отличным источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты и клетчатки.
Бананы. Многие стараются не есть бананы при похудении, но они очень питательные и не будут мешать достижению результата, если знать меру.
Авокадо. Тоже считается фруктом. Содержит клетчатку, калий, витамины группы В, К, Е, С (в одном плоде содержится 50% нормы), а также фолиевую кислоту (она снижает риск врождённых аномалий у будущего ребёнка). Насыщенный химический состав авокадо снижает уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет и кости, помогает похудеть, нормализует кровообращение, повышает работоспособность.
Все фрукты лучше есть целиком, а не в виде соков.