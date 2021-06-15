«Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном Законе государства — европейской и евроатлантической интеграции», — заявил он.
Министр подчеркнул, что приветствует заявление лидеров Альянса о том, что Украина станет членом Альянса. Также он заявил, что геополитически важно, что Украина продолжает оставаться в повестке дня Альянса.
14 июня на саммите НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства. В частности, они констатировали, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.