Украина готова к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию страны в архитектуру безопасности НАТО. Об этом 15 июня заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя итоговое коммюнике саммита Альянса, передает пресс-служба МО Украины

«Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса. Рассчитываем на понимание со стороны партнеров, что предоставление в ближайшей перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к своей стратегической цели, закрепленной в Основном Законе государства — европейской и евроатлантической интеграции», — заявил он.

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии — Столтенберг © president.gov.ua

14 июня на саммите НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО с Планом действий в отношении членства. В частности, они констатировали, что Киев должен продвигаться вперед на пути реформ и полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.