Главное препятствие к предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО — это нежелание отправлять такой сигнал РФ. Об этом 14 июня сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире ICTV

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