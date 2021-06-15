«Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас — это нежелание отправлять такой сигнал РФ, и стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, странами, которые еще имеют какие-то обеспокоенности, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа», — сказал глава МИД.
По его мнению, Украина уже провела достаточное количество реформ, чтобы получить ПДЧ в НАТО.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе — искоренит коррупцию.