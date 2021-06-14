Украина станет членом Североатлантического альянса, пройдя процедуру получения Плана действий по членству в НАТО. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита альянса 14 июня

«Мы подтверждаем принятое на Бухарестском саммите 2008 года решение о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) в качестве неотъемлемой части этого процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам», — говорится в заявлении стран-участниц НАТО.

В документе указывается, что Украина должна продолжать реформы в рамках национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

НАТО и Украина: проблема актуальности © пресс-служба президента Украины

В заявлении говорится, что члены Альянса поддерживают право Украины «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне» и продолжат оказывать ей поддержку в сфере безопасности. В частности, речь идет об активизации деятельности в рамках Платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне и сотрудничестве в области безопасности в Черноморском регионе.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия».