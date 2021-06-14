В воскресенье, 13 июня, на выставке E3 2021 разработчики представили новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Также стал известен ее подзаголовок — Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»).
Украинских пользователей сети возмутил такой вариант. Они заявили, что разработчики должны были сделать транслитерацию с украинского языка, с буквой O вместо Е, и запустили в Twitter хэштег #ChornobylNotChernobyl.
«Сталкер-2» выйдет 28 апреля 2022 года. Создатели игры — украинская студия GSC Game World. Разработчики заявили, что у игры будет и украинская озвучка, но комментариев по поводу названия пока не дали.
Ранее МИД Украины потребовал от иностранных компаний и СМИ исправить написание столицы Украины, запустив хэштег #KyivNotKiev.