В соцсети Twitter разгорелся скандал из-за транслитерации слова «Чернобыль» в названии украинской игры «Сталкер-2» как Chernobyl, а не Chornobyl. Об этом сообщает УНИАН 14 июня

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Украинских пользователей сети возмутил такой вариант. Они заявили, что разработчики должны были сделать транслитерацию с украинского языка, с буквой O вместо Е, и запустили в Twitter хэштег #ChornobylNotChernobyl.

«Сталкер-2» выйдет 28 апреля 2022 года. Создатели игры — украинская студия GSC Game World. Разработчики заявили, что у игры будет и украинская озвучка, но комментариев по поводу названия пока не дали.

Ранее МИД Украины потребовал от иностранных компаний и СМИ исправить написание столицы Украины, запустив хэштег #KyivNotKiev.