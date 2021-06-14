На 92-м году жизни скончался знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис. Об этом сообщил 13 июня в Instagram его сын Грег Чапкис

«Покойся с миром, папа. Легенды никогда не умирают», — написал сын Чапкиса.

«Начал задыхаться»: народный артист Украины попал в больницу © Олекса Юр / wikimedia

В 2020 году хореограф трижды попадал в больницу. В конце декабря его госпитализировали с воспалением легких и с подозрением на коронавирус. Однако тест оказался отрицательным. Чапкиса выписали после улучшения состояния, но вновь положили в больницу в январе. Затем, после очередной выписки, врачи направили артиста на лечение в киевскую «Феофанию».

Григорий Чапкис родился в 1930 году в еврейской семье в Кишинёве, после войны семья жила в Киеве. В 1945 году в составе ансамбля песни и пляски общества «Трудовые резервы» 15-летний Чапкис выступал в Кремле. Как он вспоминал позднее в интервью, Сталин усадил его на колени и подарил за выступление наручные часы.

С 1946 года работал в Государственном ансамбле танца УССР. Был балетмейстером киевского Театра имени Ивана Франко, профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко, одним из руководителей и судьей телепроекта канала «1+1» «Танцы со звёздами», создал собственную Школу танцев. Заслуженный артист Украинской ССР (1964), Народный артист Украины (2010).