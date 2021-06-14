Новую концепцию стратегии планируется рассмотреть на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе 14 июня, а принять на саммите в 2022 году.
«Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнера" и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО», — сказал Салливан.
Ранее в НАТО сообщили, что новая стратегия альянса будет учитывать «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью Китайская Народная Республика».
После саммита НАТО 14 июня президент США Джо Байден проведет в Женеве встречу с президентом России Владимиром Путиным.