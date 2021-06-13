Ранее украинский госмонополист «Энергоатом» на протяжении нескольких лет после Майдана пыталась балансировать энергосистему страны, увеличивая и уменьшая мощности энергоблоков, однако это привело к их ускоренному износу и частым выходам из строя.
«В 06:02 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблок номер четыре Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв», — сказано в сообщении на сайте ЗАЭС.
Это уже третий энергоблок станции, выведенный из эксплуатации. Уже второй месяц на пятом блоке идет «плановый средний ремонт», а на шестом — «плановый капитальный ремонт».
Всего на Украине используются 15 энергоблоков, 5 из которых в данный момент выведены из эксплуатации. Более 70% ядерного топлива поставляет российская компания «Росатом», остальное — американская Westinghouse.
Топливные сборки последней стоят существенно дороже российских, что сказывается на конечной цене киловатта для потребителей. При этом давно известно о проблемах с безопасностью американских топливных элементов.
Так, во время их использования на чешской АЭС «Темелин» с советскими реакторами выяснилось, что сборки от Westinghouse часто деформировались, что вело к значительным издержкам производства энергии. Реакторы приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет.
Аналогичная ситуация наблюдается на украинских АЭС в последние годы. Регулярно появляются сообщения о том, что тот или иной энергоблок, использующий американское топливо, временно приостанавливает свою работу.
Ситуация усугубляется изношенностью украинских ядерных реакторов, у большинства из которых проектный срок эксплуатации вышел в 2010-2020 году.