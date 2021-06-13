Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключен из-за переизбытка электроэнергии в сети, сообщила пресс-служба станции 13 июня

Ранее украинский госмонополист «Энергоатом» на протяжении нескольких лет после Майдана пыталась балансировать энергосистему страны, увеличивая и уменьшая мощности энергоблоков, однако это привело к их ускоренному износу и частым выходам из строя.

«В 06:02 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблок номер четыре Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв», — сказано в сообщении на сайте ЗАЭС.

Это уже третий энергоблок станции, выведенный из эксплуатации. Уже второй месяц на пятом блоке идет «плановый средний ремонт», а на шестом — «плановый капитальный ремонт».

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Топливные сборки последней стоят существенно дороже российских, что сказывается на конечной цене киловатта для потребителей. При этом давно известно о проблемах с безопасностью американских топливных элементов.

Так, во время их использования на чешской АЭС «Темелин» с советскими реакторами выяснилось, что сборки от Westinghouse часто деформировались, что вело к значительным издержкам производства энергии. Реакторы приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет.

Аналогичная ситуация наблюдается на украинских АЭС в последние годы. Регулярно появляются сообщения о том, что тот или иной энергоблок, использующий американское топливо, временно приостанавливает свою работу.

Ситуация усугубляется изношенностью украинских ядерных реакторов, у большинства из которых проектный срок эксплуатации вышел в 2010-2020 году.