Если МИД РФ раньше не заявлял, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, то, очевидно, что Россия была не готова к разрыву отношений с Евросоюзом, а теперь - готова. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко спрогнозировал новое обострение отношений между США и Россией © кадр из видео Украина.ру Сергей Лавров заявлял, что Москва не хочет разрыва связей с Евросоюзом, но если Брюссель и дальше будет идти по пути санкций, Москва будет готова к худшему.

Эксперт отметил, что если все основные экономические связи России были ориентированы на Евросоюз, то для того чтобы быть готовой эти связи разорвать, ей надо было как минимум найти альтернативу этим экономическим связям.

«О том, что альтернатива есть, я лично говорил и писал еще в 90е годы. Но эта альтернатива была абстрактной. Да, есть Китай, есть Дальний Восток. Но надо заключить эти контракты с ними, и надо создать соответствующую логистику и инфраструктуру. И всем этим Россия последние 15-20 лет занималась. А не только создавала достаточное количество танков и самолетов, чтобы Шойгу мог себя хорошо чувствовать и всем грозить пальцем», — пояснил Ищенко.

Прежде чем проводить жесткую политику, Россия просчитала все возможные риски, постаралась их минимизировать, а потом объявила о готовности к возможному разрыву отношений, и если бы она сделала по-другому, последствия были бы очень тяжелыми, добавил политолог.