Польша была готова реализовать идеи Дональда Трампа и Стива Бэннона о построении «малого Европейского союза», реально подчинённого не Брюсселю, а Вашингтону, но это закончилось тем, что США и Германия смогли договориться. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

«Польша была готова реализовать идеи Дональда Трампа и Стива Бэннона (главный стратег Белого дома во времена президентства Трампа. — Прим.) о построении «малого Европейского союза», реально подчинённого не Брюсселю, а Вашингтону. Однако всё закончилось, как обычно, временным улучшением конкурентного положения Вашингтона по отношению к Берлину (то есть очередным… «предательством Запада»!)», — констатировал эксперт.

Потому, когда Берлин и Брюссель ныне делают что-то важное друг для друга в экономическом плане — все польские партии прислушиваются к ним одинаково внимательно, пояснил Рэнкас

Независимо от того, кто ею правит, Польша остаётся страной низшего порядка, чем Германия и Евросоюз, а в экономическом плане, в первую очередь из-за своей несамостоятельности, она вообще не поддаётся классификации, сетует специалист.

Собеседник издания добавил, что правящая партия «Партия и справедливость» не борется с немецким капиталом в Польше, не препятствует набору польских рабочих рук для немецкой промышленности и вообще не осуществляет никаких антинемецких действий, кроме чисто декларативных, преимущественно касающихся исторических вопросов.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.